Большинство депутатов Мосгордумы не поддержали отмену пенсионной реформы
Москва, 22 июля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы не поддержали отмену повышения пенсионного возраста. Соответствующее решение было принято 22 июля на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Инициатором проекта поправок в федеральное законодательство выступила фракция КПРФ Мосгордумы. В документе предлагалось вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.
Докладчиком по данному вопросу выступил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ). Парламентарий пообещал вывесить на «доску позора» не только тех, кто голосовал против, но и тех, кто воздержался или вообще не проголосовал. Решение каждого депутата Ступин пообещал донести до его избирателей.
В итоге за проект федерального закона об отмене пенсионной реформы проголосовали 19 депутатов, против — 24.