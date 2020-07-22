Москва, 22 июля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы не поддержали отмену повышения пенсионного возраста. Соответствующее решение было принято 22 июля на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Митинг против пенсионной реформы

Инициатором проекта поправок в федеральное законодательство выступила фракция КПРФ Мосгордумы. В документе предлагалось вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.

Докладчиком по данному вопросу выступил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ). Парламентарий пообещал вывесить на «доску позора» не только тех, кто голосовал против, но и тех, кто воздержался или вообще не проголосовал. Решение каждого депутата Ступин пообещал донести до его избирателей.

В итоге за проект федерального закона об отмене пенсионной реформы проголосовали 19 депутатов, против — 24.