Санкт-Петербург, 22 июля, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Генеральную репетицию парада ВМФ в Петербурге пришлось перенести на вечер 24 июля из-за погоды, но основное действо состоится вовремя. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ, вице-адмирал Владимир Касатонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

По словам Касатонова, на этой неделе будет сильный ветер, что создаст волны на Кронштадском рейде и неблагоприятные условия на Неве. В итоге репетицию перенесли на 19:00 24 июля.

«Мы не можем рисковать оборудованием рейда и кораблями, вы знаете, что идут не только большие океанские корабли, но и корабли третьего ранга, десантные катера. <…> Других возможностей провести генеральную репетицию погода нам не оставила. Проводить ее накануне было бы безграмотно и неправильно», — уточнил Касатонов.

В связи с репетицией и парадом 24 и 26 июля будут дополнительно разводить мосты.

Сам парад 26 июля начнется в 11:00 с залпа пушки Петропавловской крепости. В 12:05 после пролета авиации он завершится.

В честь 75-летия Победы на десантных катерах разместят технику времен Великой Отечественной войны.

«Пройдет мимо трибуны танк Т-34−85 и знаменитая боевая машина «Катюша», БМ-13. Они пройдут за традиционным ботиком Петра. Я напоминаю, что традиция военно-морского парада заложена основателем Военно-морского флота, основателем города на Неве. И по решению Петра Великого ботик должен в этом параде участвовать. Он участвует, он будет провезен по Неве на десантном катере», — объяснил Владимир Касатонов.

Кроме того, моряки отметят и 200-летие открытия Антарктиды. По Неве пройдут новейшие гидрографические суда с флагами Российского географического общества.

В авиационной части парада впервые над Петербургом пролетит восстановленный знаменитый штурмовик Ил-2, внесшего вклад в Победу. «Он откроет воздушный парад, мы отдаем дань тем, кто воевал, кто принес победу в воздухе, он воевал и над морем», — сказал Касатонов.

Также впервые над городом пролетит и самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир».

Парад будет показывать Первый канал, телеканал «Санкт-Петербург» же 26 июля с 10:00 до 23:00 собирается транслировать все городские мероприятия, включая большой праздничный концерт на Дворцовой площади с 14:00 до 20:00, куда не пустят людей, а также салют в 22:30. Фейерверк не запланирован. В связи с пандемией коронавируса власти призвали жителей смотреть праздник по телевизору и воздержаться от поездок в центр Петербурга.

Читайте также: Ради парада ВМФ мосты в Петербурге начнут разводить днем

«Мы призываем жителей и гостей нашего города следить за трансляциями. К сожалению, мы не можем сегодня обеспечить на Дворцовой площади режим, позволяющий всем участникам парада посетить концертное мероприятие», — сказал замглавы комитета по культуре Федор Болтин.

В день ВМФ проехать в Кронштадт никто не сможет, кроме жителей острова Котлин. Зрителей тоже в Кронштадт не зовут: на трибуну пустят только по приглашениям. В прошлые годы там собиралось до 15 тыс. человек.

Читайте также: В Кронштадте вводят пропускной режим из-за Дня ВМФПроезд по центральному и северному участкам ЗСД 26 июля будет бесплатным с 09:45 до 13:00, заявил глава комитета по печати Владимир Рябовол.