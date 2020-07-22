Рыбинск, Ярославская область, 22 июля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Власти Рыбинска, департамента транспорта Ярославской области и руководство «Рыбинскэлектротранса» сели за стол переговоров. Об этом сообщает администрация города.

Rtu76.ru Троллейбус в Рыбинске

При этом городские власти заявили о готовности к компромиссному варианту по троллейбусному маршруту №5, который идет по центральной улице города — Крестовой. Встреча сторон состоялась 22 июля в администрации города.

«Подчеркну: ни о каком уничтожении этого маршрута и тем более троллейбусного управления речи не идет. Мы не враги предприятию. И предприятие нам не враг. Все перевозчики для нас равны. Задача — разрешить эту ситуацию, не допуская нарушения закона о конкуренции и предоставляя пассажирам качественную услугу. Расписание пятого маршрута было сформировано исходя из мониторинга пассажиропотока. В очередной раз мы подтвердили возможность открытия нового троллейбусного маршрута, на котором могут быть задействованы освободившиеся машины. Уверен, совместно с руководством «Рыбинскэлектротранс» мы найдем рациональное решение», — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Ранее власти города предупредили предприятие о расторжении контракта на маршрут из-за превышения числа троллейбусов. С первого июля администрация города изменила условия контракта, в два раза сократив число машин для «Яргорэлектротранса». Параллельно на дублирующем автобусном маршруте было увеличено количество машин.

Сейчас «Рыбинскэлектротрансу» предложены два варианта к рассмотрению. Первый — запустить еще один троллейбусный маршрут. Второй — вновь пройти через конкурсные процедуры для увеличения числа рейсов на пятом маршруте.

«Хорошо, что встреча состоялась. Со стороны администрации есть желание решить возникшую ситуацию с «пятеркой». В противном случае с 17 августа троллейбусное управление должно будет уйти с маршрута. Сегодняшняя встреча показала, что такого не должно случиться», — приводит рыбинская администрация слова генерального директора «Рыбинскэклетротранса» Владимира Матросова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация возникла в 2020 году и в областном центре — Ярославле. Там мэрия города решила сократить количество рейсов троллейбуса №8, пустив вместо него маршрутные автобусы. Но после возмущения горожан от этой идеи власти отказались. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.