Мэр Рыбинска: ни о каком уничтожении троллейбуса речи не идет
Рыбинск, Ярославская область, 22 июля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Власти Рыбинска, департамента транспорта Ярославской области и руководство «Рыбинскэлектротранса» сели за стол переговоров. Об этом сообщает администрация города.
При этом городские власти заявили о готовности к компромиссному варианту по троллейбусному маршруту №5, который идет по центральной улице города — Крестовой. Встреча сторон состоялась 22 июля в администрации города.
Ранее власти города предупредили предприятие о расторжении контракта на маршрут из-за превышения числа троллейбусов. С первого июля администрация города изменила условия контракта, в два раза сократив число машин для «Яргорэлектротранса». Параллельно на дублирующем автобусном маршруте было увеличено количество машин.
Сейчас «Рыбинскэлектротрансу» предложены два варианта к рассмотрению. Первый — запустить еще один троллейбусный маршрут. Второй — вновь пройти через конкурсные процедуры для увеличения числа рейсов на пятом маршруте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация возникла в 2020 году и в областном центре — Ярославле. Там мэрия города решила сократить количество рейсов троллейбуса №8, пустив вместо него маршрутные автобусы. Но после возмущения горожан от этой идеи власти отказались. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.