Москва, 22 июля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын старается не допустить того, чтобы руководители северокорейской армии создали собственные армейские клики, предположил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что на заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи был рассмотрен вопрос «по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовых ведомств».

Kcna.kp Ким Чен Ын

«С момента начала правления Ким Чен Ына из поля зрения пропало очень много генералов, — сказал Ланьков. — Репрессированы они или спокойно сидят на своих дачах в отставке, мы не знаем. Некоторые из них, сначала исчезнув, потом возвращались. Порой с существенно меньшим количеством звезд на погонах. Так что первые три-четыре года своего правления Ким Чен Ын активно чистил армию. Люди, занимающие ключевые посты, постоянно менялись и передвигались. В среднем при Ким Чен Ыне министр обороны сидит на своей должности около года, в то время как при Ким Ир Сене и Ким Чен Ире он занимал пост до десяти лет. Такая чехарда не обязательно связана с репрессиями. Это характерная черта Ким Чен Ына по управлению вооружёнными силами. Причем речь идет именно о вооруженных силах, а не аппарате в целом. Скажем, в экономическом блоке наблюдается очень высокий уровень стабильности».

Наиболее вероятное объяснение этого, как полагает Ланьков, заключается в том, что лидер КНДР несколько опасается собственных генералов и старается не допустить того, чтобы они создали собственные армейские клики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее Ланьков объяснил, что в первые годы своего правления лидер КНДР Ким Чен Ын менял высшее военное начальство с невероятной частотой, но с точностью можно говорить только об одном репрессированном армейском руководителе высокого ранга.