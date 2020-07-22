Москва, 22 июля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил выражения, которые использовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в адрес политика Максима Сурайкина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Зюганов раскритиковал партийное строительство в РФ.

«Я предлагаю своим коллегам, Жириновский авторитетный человек, Миронов знает, Неверов — в последнее время корректно ведет и по отношению к оппозиции. Давайте, встретимся с президентом и обсудим, почему ее администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны? Сурайкина, извините за выражение, этого п…, отправили замруководителя Думы в Ульяновск, эту сокровищницу нашу общую!» — заявил Зюганов с высокой парламентской трибуны в ходе пленарного заседания.

Володин выразил несогласие с заявлением коммуниста.

«Я с вами не соглашусь в оценке администрации. Я знаю, что там также делают все для того, чтобы этот диалог поддерживался. Знаю, как дорожат этими отношениями конструктивными. Поэтому здесь, понятно, место для политической дискуссии. И политическая дискуссия также должна быть корректной. Поэтому, когда вы в адрес Сурайкина говорите такие слова, это неправильно. И неправильно еще потому, что КПРФ — самая массовая оппозиционная партия и фракция», — заявил Володин.

«И когда появляется на этот поле еще одна партия, если вы считаете, что она слаба, зачем тогда ее замечать и выносить на свой уровень. А если она сильная, тогда дискуссия совершенно очевидна», — добавил он.