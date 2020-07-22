Самара, 22 июля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, поскольку ночью и днем 23 июля в некоторых районах региона ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства, рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности при грозе.