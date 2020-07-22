Москва, 22 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации в Сирии и Ливии возможно только при учете баланса интересов сторон и невмешательстве внешних игроков, заявил 22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с алжирским коллегой Сабри Букадумом.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства «выступают за то, чтобы любые кризисы, любые конфликты урегулировались исключительно мирным, политико-дипломатическим способом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров во время переговоров с Букадумом заявил, что Россия и Алжир заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Министр также добавил, что стороны готовы работать над проектами в экономической, гуманитарной, образовательной и оборонной сферах.

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