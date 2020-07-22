Ярославль, 22 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. 12 июля официально завершился конкурс видеороликов «Уха дома», проходивший в сети интернет в поддержку Всероссийского гастрономического фестиваля «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Награждение

Одним из лауреатов конкурса стал Руслан Калинников, воспитанник СШОР №4 города Костромы, сваривший «Уху боксерскую» и вошедший в тройку лидеров всенародного голосования, проходившего на интернет-площадке главного организатора фестиваля и конкурса туристического комплекса «Ростовский».

"Награждение Руслана было решено перенести в Ярославль и провести 22 июля в Международный день бокса. Все очень символично. Воспитанник школы бокса награждается у памятника медведю, который сегодня олицетворяет не только бокс, как вид спорта, но и весь спортивный Ярославль», — рассказал председатель Совета меценатов Ярославии, вице-президент некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Александр Седухин.

МОТ «Золотое кольцо» Скульптура медведя в Ярославле

За вклад в популяризацию фестивального движения Золотого кольца Руслана Калинникова наградили серебряной медалью «Духовная столица», выпущенной к 1150-летию Ростова Великого. Подарком от организаторов фестиваля стал смартфон. Поддержать призера пришли его соратники и коллеги, которые активно голосовали за самую спортивную уху конкурса.

«На карантине важно было правильно себя занять. Отсутствие тренировок и сбой привычного ритма жизни помогли мне попробовать себя в чем-то ещё. И спасибо организаторам за хорошую идею и интересный конкурс, который принёс мне признание не только в спорте, но и в кулинарии. Я рад, что в числе призёров», — рассказал Руслан Калинников.

В этом году фестиваль «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций» впервые прошел в интернете. Ранее уху готовили команды в самом Ростове Великом.