В Ярославле наградили призера всероссийского фестиваля «Уха дома»
Ярославль, 22 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. 12 июля официально завершился конкурс видеороликов «Уха дома», проходивший в сети интернет в поддержку Всероссийского гастрономического фестиваля «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».
Одним из лауреатов конкурса стал Руслан Калинников, воспитанник СШОР №4 города Костромы, сваривший «Уху боксерскую» и вошедший в тройку лидеров всенародного голосования, проходившего на интернет-площадке главного организатора фестиваля и конкурса туристического комплекса «Ростовский».
За вклад в популяризацию фестивального движения Золотого кольца Руслана Калинникова наградили серебряной медалью «Духовная столица», выпущенной к 1150-летию Ростова Великого. Подарком от организаторов фестиваля стал смартфон. Поддержать призера пришли его соратники и коллеги, которые активно голосовали за самую спортивную уху конкурса.
В этом году фестиваль «Великая Ростовская Уха — Х веков традиций» впервые прошел в интернете. Ранее уху готовили команды в самом Ростове Великом.