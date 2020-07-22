Москва, 22 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о воспитании в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Уточняется понятие «воспитание» — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

Определяется механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 г.

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 г. Предусматривается обязанность образовательных организаций проинформировать обучающихся и их родителей об изменениях, внесенных в соответствии с законом.