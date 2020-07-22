Берлин, 22 июля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW обнародовал тизеры нового BMW M4 GT3. Изображения распространила пресс-служба баварской компании.

Press.bmwgroup.com BMW M4 GT3

Новинка предназначена исключительно для гонок. Автомобиль будет оснащен шестицилиндровым мотором S58 производительностью более 500 «лошадей».

Сейчас команда BMW Motorsport тестирует прототип нового M4 GT3. Испытания модели проходят в испытательном центре BMW на юге Франции. Завершатся испытания в 2021 году.

На изображении гоночное авто выглядит весьма угрожающе. Судя по тизеру, новая машина будет оснащена большим задним антикрылом и «расклешенными» крыльями. Если присмотреться, то можно разглядеть каркас безопасности в салоне.

По словам гендиректора BMW M Маркуса Флаша, пандемия нового коронавируса не помешала разработке авто.

«Все работы над новым M4 GT3 проходят в соответствии с первоначальным графиком», — заявил он.

Напомним, создание нового M4 GT3 началось в прошлом году. На первом этапе была разработана компьютерная модель машины. В феврале нынешнего года специалисты BMW Motorsport приступили к испытаниям мотора будущей новинки.

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