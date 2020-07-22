Новосибирск, 22 июля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с 23 июля вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Уточняется, что режим ЧС коснётся территорий Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного районов.

Минсельхозу региона поручено оценить сложившуюся ситуацию в АПК, ущерб от засухи. Также необходимо во взаимодействии с органами местного самоуправления выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь.

По словам и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой, в мае — июне 2020 года в ряде районов возникли опасные агрометеорологические явления. Речь идёт об атмосферной и почвенной засухе. Сильнее всего пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе и юге региона. В 16 районах введён режим ЧС.

По оперативным данным, по состоянию на 22 июля площадь погибших посевов составляет 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени. Мониторинг продолжается. 10 июля ситуация была признана чрезвычайной. В связи с введением режима ЧС в Минсельхоз России направят предложения об изменении целевых показателей, установленных соглашениями для региона на текущий год.

Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Травников:

«К такому решению готовились, поэтому его сегодня поддерживаем».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Новосибирской области насчитывается 30 муниципальных районов.

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