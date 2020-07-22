Токио, 22 июля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Японская компания Lexus объявила стоимость своей новой модели LC 500 в комплектации 2021 модельного года. Цена на авто указана на онлайн-платформе автопроизводителя.

Pressroom.lexus.com Lexus LC 500 Convertible

Стоимость базовой комплектации кабриолета равна 101 тыс. долларов (7,1 млн рублей). Таким образом, данная комплектация кабриолета оказалась на 8 тыс. долларов дороже, чем авто в кузове купе.

За доплату покупатели могут приобрести 20-дюймовые кованые колесные диски вместо литых. Также в качестве опции доступна отделка «темный графит». За неё придётся дополнительно отдать 1200 долларов.

Палитра цветов автомобиля также может быть расширена. За 595 долларов можно приобрести модель с оттенками кузова: Cadmium Orange, Infrared и Flare Yellow.

Эксклюзивная аудиосистема Mark Levinson стоит 1220 долларов, дифференциал от компании Torsen — 460 долларов (около 32,5 тыс. рублей), а дополнительный дисплей мультимедиа — 900 долларов (63,7 тыс. рублей).

Ранее компания Lexus провела премьеру рестайлингового Lexus LS. Обновленное авто получило минимальные изменения в дизайне, однако стало динамичнее и комфортнее.

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