Калуга, 22 июля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 30 человек за последние сутки, сообщает 22 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 20 положительных тестов. 1 тыс. 435 человек находятся на лечении, 5 тыс. 529 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (357), в Обнинске (206), в Боровском районе (149), Малоярославецком районе (123), в Жуковском районе (108) и в Козельском районе (80).