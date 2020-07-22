Ярославль, 22 июля, 2020, 12:26 — ИА Регнум. По сообщению средств массовой информации об отравлении детей в детском саду Ярославля организована доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящее время следователями выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц», — сообщили корреспонденту ИА в СУ СКР по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля родители сообщили о симптомах отравления семерых детей. Они связали это с питанием в детском саду. В департаменте образования города связали ухудшение самочувствия воспитанников с ротавирусом.