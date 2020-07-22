Элиста, 22 июля, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Почти четыре десятка медиков в республике Калмыкия получили отпускные без учёта стимулирующих выплат, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Rosminzdrav.ru Медик в защитном костюме

По информации прокуратуры, главным врачом БУ РК «Яшалтинская РБ» 36 медикам и другим сотрудникам больницы, которые участвовали в борьбе с коронавирусом, был предоставлен отпуск с выплатой отпускных без учета стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями правительства РФ и правительством региона. Всего медикам, по оценке прокуратуры, не доплатили 600 тыс. рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес главврача больницы. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июля в Калмыкии подтверждено 2410 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов умерли. Выписаны 1513 пациентов.