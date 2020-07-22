Владикавказ, 22 июля, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии стали известны результаты первого ЕГЭ по русскому языку. Они выше, чем в предыдущие годы, — число стобалльников выросло до восьми, сообщили 22 июля в министерстве образования и науки по региону. И это еще только результаты первого дня — ожидаются такие же положительные итоги после проверки работ учащихся, писавших ЕГЭ 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Так, лучшие результаты в республике показали выпускники шести школ Владикавказа и две выпускницы из школы № 3 города Алагир и школы села Сунжа.

В целом из 2496 участников ЕГЭ по русскому языку 535 выпускников набрали более 81 балла. Преодолели минимальный порог 2248 человек.

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