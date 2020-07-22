Москва, 22 июля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Последствия ослабления защиты персональных «крайне серьёзные», сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, адвокат Александр Мугин.

TheDigitalWay Персональные данные

Он прокомментировал инициативу Министерства экономического развития РФ, которое, объясняя свою позицию заботой о развитии систем искусственного интеллекта, в том числе применяемых в сфере государственного администрирования, предлагает ослабить в ряде случаев защиту персональных данных.

Изменения сделают необязательным согласие гражданина на обработку его персональных данных, а операторы связи получат право передачи персональных данных граждан третьим лицам.

По мнению адвоката, последствия принятия данного закона «могут быть крайне серьёзными».

«Во-первых, несмотря на декларируемое повышение прозрачности деятельности государственных институтов и дебюрократизацию целого ряда направлений административной деятельности, снижение защиты персональных данных нарушит неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и многие другие фундаментальные права граждан. Во-вторых, создается риск попадания персональных данных граждан к криминальным структурам, использования их в мошеннических целях, для недобросовестной конкуренции, рейдерских захватов имущества, сбора компрометирующей информации и так далее. Риск этот весьма существенен, учитывая как высокий уровень коррупции в государственных структурах, так и распространенное поверхностное отношение персонала учреждений к защите информации. Кроме того, и сами системы защиты информации вызывают много вопросов. В-третьих, что самое безобидное, персональные данные граждан могут использоваться для агрессивного маркетинга, а в том, что они окажутся в руках «продажников» крупных компаний, можно не сомневаться. Поэтому если и задумываться о развитии искусственного интеллекта, то перед принятием подобного закона проводить очень серьезный анализ его возможных последствий, разрабатывать меры противодействия нецелевому использованию персональных данных граждан», — сказал он.