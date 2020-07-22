Ярославль, 22 июля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Строительство новой школы на улице Большой Фёдоровской в Красноперекопском районе Ярославля в ближайшее время невозможно. О том, что школу начнут строить «в скором времени», сообщили ряд СМИ города и области. Однако, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, на данный момент проект будущего учебного заведения отсутствует. Нет и источников финансирования.

Снос школы 53 в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости новой школы на месте снесенной школы № 53 власти говорят много лет.

«На той территории, которая была у школы, по современным нормативам построить учебное заведение невозможно. Нет места для спортивного ядра. Для этого предлагается участок на другой стороне улицы Малой Пролетарской, но часть земли находится в собственности, часть — в санитарно-защитной зоне химчистки. Мы хотим, чтобы мэрия провела переговоры по выкупу земельного участка и корректировке санитарно-защитной зоны. У депутатского корпуса есть желание, чтобы школа была построена, но пока этому препятствует ряд обстоятельств», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В мэрии города также подтверждают невозможность строительства школы в настоящий момент. Проект школы разрабатывался несколько лет назад, но сейчас уже устарел. Начать новое проектирование без решения земельных вопросов невозможно.

«Школа есть в Генеральном плане города, и для меня не так важно, когда начнется ее строительство — сейчас или через 10 лет. Мы предпринимаем шаги в этом направлении. К сожалению, предыдущие власти не смотрели на перспективу. На половине территории, где могла бы расположиться школа, был построен жилой дом компанией «Русские краски». У нас есть дорожная карта, мы должны предпринимать шаги в этом направлении. Я смотрю на это с оптимизмом. Хорошо будет, если строительство начнется в 2022 году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Пока что в Ярославле строится одна школа — в микрорайоне «Сокол». В следующем году городские власти планируют начать еще одну — в Дзержинском районе.