Костромская область потратит федеральную субсидию на строительство дороги
Кострома, 22 июля, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Костромская область получит 35,7 млн рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ. Об этом со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Костроме эти деньги потратят на строительство дороги в заволжском микрорайоне «Новый город».
Подрядчика определят в ходе конкурсных процедур, работы должны быть завершены до конца 2020 года.
Напомним, правительство России направило на обустройство инфраструктуры 20 российских регионов 6 млрд рублей. В их числе — Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Костромская, Самарская, Иркутская, Новосибирская области и Пермский край. Субсидии выделяются в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Следить за целевым расходованием средств в регионах будет Минстрой.