Посёлок Бугры, Ленинградская область, 22 июля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Двое рабочих погибли, еще один получил тяжелые травмы на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Мужчины переносили строительные леса под ЛЭП и задели провода. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

Пресс-служба СК ЛО. Два рабочих погибли на территории промзоны в Буграх

По предварительным данным, 21 июля 2020 года на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области трое рабочих, занимавшихся обшивкой ангара, при перемещении перекатных строительных лесов задели ими провода ЛЭП. В результате чего все трое были поражены разрядом электрического тока. Двое рабочих скончались на месте происшествия, один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления в составе руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и криминалистов следственного управления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.