Москва, 22 июля, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Евгений Катышев Частные гаражи

«Законопроект подготовлен, я лично буду его поддерживать. Я за восстановление справедливости», — заявил Мишустин.

Если у человека был гараж, нужно, чтобы у него была возможность его оформить, отметил он.

По словам премьер-министра, 1,4 млн земельных участков под гаражами.