Москва, 22 июля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что пострадал от отсутствия «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

«Сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии», и мы, к сожалению, его не смогли удержать», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина.

Парламентарий предложил провести в России «гаражную амнистию».

«Законопроект подготовлен, я буду его поддерживать», — заявил Мишустин.