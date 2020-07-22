Москва, 22 июля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Государственный музей А. С. Пушкина открыл выставку «Наша «Пушкиниана». Частная коллекция Татьяны и Сергея Подстаницких дополнила основную экспозицию «Пушкин и его эпоха». На открытии выставки побывал корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный музей А. С. Пушкина в Москве

Более 100 экспонатов из своей коллекции предоставили коллекционеры для показа в музее. Постоянная экспозиция выставки «Пушкин и его эпоха» обновилась живописью, скульптурой и прикладным искусством XVII—XIX века.

«Наша «Пушкиниана» — так назвали выставку своих сокровищ Татьяна и Сергей. Это название носит еще один символический смысл. Несколько произведений, которые представлены на выставке, раньше находились в коллекции одного из самых известных частных собирателей пушкинских реликвий — француза русского происхождения, знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Лифаря, который сам называл свое бесценное собрание «Моя Пушкиниана».

Это не первый опыт введения предметов в основную экспозицию музея. Экспонаты дополнят новой информацией последовательное повествование выставки. Миниатюра, портретная, пейзажная, жанровая живопись и графика, фарфор представлены на бордовых бархатных стендах и вписаны в интерьер выставочных залов.

Прекрасное дополнение к выставке — коллекция из 89 роз — подарена музею Людмилой Ижуковой, чтобы украсить сад, расположенный во дворе. Коллекция с названием «Метафорические розы» посвящена Пушкину. К сожалению, из-за внезапно начавшегося дождя посадку роз в открытый грунт пришлось отложить, а торжественное открытие перенести в стеклянный просторный холл на территории музея.

Выставка проходит с 22 июля по 4 октября в Государственном музее А. С. Пушкина по адресу улица Пречистенка, дом 12/2.