Москва, 22 июля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин видит перспективы развития контейнерных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«Мы можем и должны воспользоваться теми географическими преимуществами, которые есть у России. В том числе для развития контейнерных перевозок», — заявил Мишустин в Госдуме.

Он напомнил, что с апреля 2020 года запущен новый маршрут контейнерных поездов из Архангельской области в Забайкальский край, а в мае по Северному морскому пути впервые прошел ледокольный танкер-газовоз.

«Это далеко не предел наших возможностей», — сказал Мишустин.

В целом правительство России видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились.