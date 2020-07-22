Москва, 22 июля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщили в московском оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Днём ранее в столице выявили 602 случая заражения, а 20 июля — 578. Около недели назад, 16 июля, был выявлен лишь 531 такой случай. Ухудшению статистики нашлось объяснение:

«С 16 июля было запущено ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник — таким образом, в сутки стало возможно проводить дополнительно еще около 5 тысяч исследований», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России зафиксировали 165 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.