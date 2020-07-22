Тюмень, 22 июля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Молодые тюменцы 22 июля прокатились в зорбах по городским площадям с напоминанием о необходимости в период режима повышенной готовности по коронавирусу держаться друг от друга на дистанции в полтора метра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского областного отделения «Молодой гвардии» В Тюмени пикетами в зорбах ударили по профилактике коронавируса

Надувной зорб символизирует 1,5 метра санитарной дистанции, которую необходимо держать, чтобы не заразиться коронавирусом. Молодогвардейцы в надувных шарах находятся в защитных масках, напоминая ещё об одной мере предосторожности в период пандемии. Своеобразные «одиночные пикеты» в прозрачных шарах привлекают внимание жителей Тюмени, которые в последнее время расслабились, о чём свидетельствует и «ковидная» статистика заражений.

«Этой акцией мы хотим показать, что если мы не будем соблюдать условия социальной дистанции и пользоваться средствами индивидуальной защиты, то в будущем можем все оказаться в подобных зорбах» — прокомментировал акцию руководитель Тюменского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Напомним, режим повышенной готовности по коронавирусу в Тюменской области продлён до середины августа.