В Ярославле на крыльцо службы судебных приставов подбросили гранату
Ярославль, 22 июля, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Утром 22 июля в Ярославле на крыльце отдела службы судебных приставов по Фрунзенскому району был обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
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Учебная граната
На место прибыли представители Росгвардии, место было оцеплено, перекрыто Суздальское шоссе, где находится отдел. Граната оказалась учебной.
По некоторым сведениям, к гранате была приложена записка с угрозой в адрес судебных приставов.