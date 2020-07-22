Ярославль, 22 июля, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Утром 22 июля в Ярославле на крыльце отдела службы судебных приставов по Фрунзенскому району был обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Wikimedia.com Учебная граната

На место прибыли представители Росгвардии, место было оцеплено, перекрыто Суздальское шоссе, где находится отдел. Граната оказалась учебной.

По некоторым сведениям, к гранате была приложена записка с угрозой в адрес судебных приставов.