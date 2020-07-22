Калуга, 22 июля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В учреждениях УФСИН России по Калужской области отбывают наказание 733 обвиняемых и осужденных, являющихся гражданами других государств, преступившими закон на территории Российской Федерации. Об этом 22 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по региону.

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В подразделениях уголовно-исполнительной системы области содержатся, в основном, представители стран ближнего зарубежья. Наибольшее число отбывающих наказание иностранцев — граждане Украины и стан Туркестана. Среди отбывающих наказание — граждане Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Египта, Казахстана и Монголии.

Большинство иностранцев осуждено за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Особые условия содержания для иностранцев не предусмотрены, но они имеет право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств.