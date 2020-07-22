Оренбург, 22 июля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 21 июля участниками ДТП стали два автобуса. Госпитализированы двое пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария с участием автобусов

По факту аварии проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

По предварительным данным полиции, столкновение пассажирского транспорта произошло примерно в 20: 45 по местному времени (18:45 мск). На проспекте Дзержинского. Водитель автобуса «Фиат» не выдержал безопасную дистанцию. В результате автобус врезался в «ПАЗ», который двигался в попутном направлении. Двое пассажиров «Фиата» (мужчина и женщина) были доставлены в лечебные учреждения.

Напомним, в первом полугодии 2020 года на территории Оренбуржья зарегистрировано 710 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 97 человек, получили травмы 910 человек.