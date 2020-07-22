Москва, 22 июля, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Правительство Михаила Мишустина опирается на пять базовых ценностей в своей работе, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Duma.gov.ru Из отчета Михаила Мишустина в Госдуме

«Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Главная задача — повышение качества жизни человека.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», — сказал Мишустин.