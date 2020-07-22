Элиста, 22 июля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в связи с почвенной засухой на территории ряда муниципальных образований Республики Калмыкия с 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

08.mchs.gov.ru Засуха в Калмыкии

«В результате сложившихся неблагоприятных агрометеорологических условий, аномально высоких температур воздуха и отсутствия в течение весеннее-летнего периода 2020 г. осадков, на территории Лаганского, Черноземельского, Юстинского, Яшкульского, Ики-Бурульского, Целинного, Приютненского районных муниципальных образований Республики Калмыкия наблюдается опасное агрометеорологическое явление почвенная засуха», — уточнили в МЧС.

Аграрии фиксируют снижение продуктивности естественных кормовых угодий и сенокосов, которые в заготовке кормов составляют более 40%, в итоге снижается обеспеченность грубыми кормами сельскохозяйственных животных на зимний период.