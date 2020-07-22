Ярославль, 22 июля, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Ярославле семеро воспитанников детского сада почувствовали себя плохо, вероятно, вследствие пищевого отравления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мама одного из воспитанников Оксана Ильичёва.

Yarregion.ru Детский сад

«Вчера в нашем детском саду № 21 семь детей отравились, часть из них попали с отравлением в больницу после обеда. Все ели рыбу, четверо детей ясельная группа, в том числе мой ребенок, двое детей из средней группы и один ребенок из старшей группы. Будем с родителями писать коллективное заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Роспотребнадзор. О том, что было отравление, есть заключение медиков инфекционной детской больницы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Оксана Ильичёва.

По словам матери, в детском саду отрицают связь заболевания детей с питанием. Как рассказали Оксане Ильичёвой, все продукты были проверены, сроки годности не нарушались. В департаменте образования мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не обладают информацией об отравлении. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.