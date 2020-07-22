Тюмень, 22 июля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. В Тюмени на остановках транспорта появилась необычная разметка санитарного расстояния в полтора метра — в хомяках, корги, барашках, оленях. Об этом сообщает пресс-служба творческого мультицентра «Контора пароходства».

Пресс-служба «Конторы пароходства» Санитарная разметка в Тюмени

Пресс-служба «Конторы пароходства» Полтора метра в барашках

«Полтора метра — это 15 хомяков, четыре собаки корги, три песца, два бобра, два барашка или один олень. Разметка нанесена на остановках «Океан», «Цветной бульвар», «Газпром», «Сквер Немцова» и «Центральный рынок», а еще на парковке у моста Влюблённых», — сообщают в «Конторе пароходства».

Таким образом тюменцам напомнили, что режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе действует до середины августа.