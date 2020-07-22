Барнаул, 22 июля, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Небывалая засуха в Алтайском крае и введённый с 10 июля режим ЧС стали поводом для обсуждения на совещании в Министерстве сельского хозяйства России. Как сообщает пресс-служба региона, его провёл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

22.mchs.gov.ru Засуха в Алтайском крае

Заместитель министра Елена Фастова отметила, что в Алтайском крае выстроена работа со страховыми компаниями — регион входит в число лидеров по застрахованным площадям. В этом году хозяйства региона застраховали посевы на площади 373 тысячи гектаров.

Напомним, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий Алтайского края составила 5171,4 тыс. гектаров (100,8% к уровню 2019 года). По сравнению с 2019 годом посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились на 4,0%, в том числе пшеницы — на 3,9%, посевы льна-долгунца, подсолнечника, сахарной свеклы сократились на 0,1%, 2,2%, 14,3% соответственно. Площади посадки картофеля и овощей открытого грунта сократились на 4,7% и 5,0% соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 июля решение о введении режима ЧС было одобрено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Алтайского края. По предварительным данным, небывалая засуха погубила посевы в 23 районах Алтайского края.