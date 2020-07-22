Берлин, 22 июля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Delta 4×4 опубликовало изображение своего будущего проекта на базе Porsche 911 Carrera 4S. Снимок размещен на официальном сайте компании.

Motor1 Porsche 911 (Delta 4x4)

Автомобиль создадут под заказ для частного клиента.

Судя по снимкам, вседорожник будет иметь новый капот с четырьмя дополнительными фарами посередине, усиленные крылья и внедорожные шины. Также авто получит багажник на крыше и трехцветную полоску, проходящую от капота до кормы.

Информации о будущей новинке пока мало, однако известно, что 911 будет иметь доработанные шасси и большой клиренс (250 мм).

Ожидается, что в качестве силового агрегата машина получит трёхлитровый шестицилиндровый мотор мощностью 444 л. с. (530 Нм), который будет сочетаться с коробкой передач PDK и пакетом Sport Chrono. Машина сможет разгоняться до «сотни» за 3,4 секунды. Максимальная скорость модели составит 306 км/ч.

Ранее немецкое тюнинг-ателье HGP-turbo увеличило мощность кроссовера Porsche Cayenne Turbo с 550 до 962 «лошадей».

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