В России могут создать государственный фонд квартир одиноких пенсионеров
Москва, 22 июля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом 22 июля сообщают «Известия».
Отмечается, что соответствующее письмо председателя Союза потребителей Петра Шелища направлено на имя зампреда правительства России Марата Хуснуллина.
Предлагается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пенсионерам и пополнять свой бюджет за счет взносов желающих получить жилье. Госфонд будет за счет собственных средств оценивать стоимость жилья пенсионеров, желающих заключить договор.
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«В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — говорится в письме.
Размер ежемесячных платежей претендентов на недвижимость, предположительно, будет составлять от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Деньги будут перечисляться в фонд, недвижимость переходить в пользование плательщикам, а рента — направлена на финподдержку пожилых людей. Основное преимущество данной схемы для плательщиков — отсутствие первоначального взноса и процентов в отличие от ипотеки.
Напомним, первое полугодие 2020 года для российского рынка недвижимости было крайне неоднозначным. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Санкт-Петербурге и Москве, где был затяжной выход из карантина по коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
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