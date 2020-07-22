Москва, 22 июля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом 22 июля сообщают «Известия».

Ирина Медведева ИА REGNUM Одинокая бабушка в квартире

Отмечается, что соответствующее письмо председателя Союза потребителей Петра Шелища направлено на имя зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

Предлагается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пенсионерам и пополнять свой бюджет за счет взносов желающих получить жилье. Госфонд будет за счет собственных средств оценивать стоимость жилья пенсионеров, желающих заключить договор.

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«В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — говорится в письме.

Размер ежемесячных платежей претендентов на недвижимость, предположительно, будет составлять от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Деньги будут перечисляться в фонд, недвижимость переходить в пользование плательщикам, а рента — направлена на финподдержку пожилых людей. Основное преимущество данной схемы для плательщиков — отсутствие первоначального взноса и процентов в отличие от ипотеки.

Напомним, первое полугодие 2020 года для российского рынка недвижимости было крайне неоднозначным. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Санкт-Петербурге и Москве, где был затяжной выход из карантина по коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

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