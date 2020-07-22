Сегодня, 22 июля, в Госдуме в первый раз отчет правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин. Отчет проходит в новом формате — депутаты смогут задать вопросы не только председателю правительства, но и вице-премьерам, а также главам профильных министерств. Парламентарии подготовили более 200 вопросов, ожидается, что центральными станут темы социальной поддержки граждан и развитие экономики. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

08:58 22.07.2020 Отчет правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: В Госдуме состоится отчет Мишустина о работе правительства РФ

08:59 22.07.2020 «Основные вопросы «Единой России» посвящены тому, что волнует граждан. Это поддержка регионов, поддержка малого и среднего предпринимательства, аграриев, вопросы безопасного летнего оздоровительного отдыха детей», — рассказал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

09:04 22.07.2020 В КПРФ подготовили 14 вопросов на самые разные темы — от образования и здравоохранения до импортозамещения и деловой активности. Депутатов Госдумы от КПРФ волнует централизация налоговых доходов регионов, рост долговой нагрузки субъектов РФ. Коммунистов также беспокоит ухудшение отношений с Белоруссией.

09:05 22.07.2020 «Справедливая Россия» направила Мишустину более 20 вопросов, которые затрагивают разные темы — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство.

09:08 22.07.2020 Фракция ЛДПР подготовила к отчету правительства 19 вопросов, темы касаются безработицы, пенсий, налогов, развития промышленности и строительства, а также сферы образования и науки. Особо парламентариев волнует вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

09:24 22.07.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов намерен вручить главе правительства РФ Михаилу Мишустину книгу с предложениями, как победить бедность. Также парламентарии намерены задать ряд вопросов. «Это вопросы и по развитию экономики, по тому, откуда будут браться средства на инвестиции, как будет работать бизнес, нас будут волновать вопросы «гаражной «амнистии», а также тарифы на ЖКХ», — перечислил Миронов.

09:26 22.07.2020 Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. duma.gov.ru

09:33 22.07.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рекомендует правительству РФ выслушать оппозицию и ее видение ситуации в посткоронавирусный период.

09:38 22.07.2020 «Развитие агропромышленного комплекса, качественное образование, развитие ЕАЭС и поддержка Белоруссии, поддержка Лукашенко — стратегического партнера, развитие Дальнего Востока и убыль населения, у нас вопросы по кадровой политике», — перечислил Зюганов вопросы, которые намерены задать Мишустину депутаты фракции КПРФ.

09:50 22.07.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Мишустин — это уже 12-й премьер-министр, который выступает перед Госдумой, это показатель демократии, оценил он. «По самозанятым, образование, поддержка малого и среднего бизнеса, ставка по ипотеке», — перечислил вопросы Мишустину Жириновский.

10:11 22.07.2020 Главная цель работы правительства — повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижение национальных целей, которые поставил президент, заявил Мишустин. Он отметил задел, сформированный правительством под руководством Дмитрия Медведева.

10:18 22.07.2020 Правительство Михаила Мишустина опирается на пять базовых ценностей в своей работе, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Подробности в материале: Мишустин назвал пять базовых ценностей и цель правительства РФ

10:24 22.07.2020 С 1 апреля число официальных безработных в России выросло в 3,5 раза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: Эпидемия коронавируса сильно изменила рынок труда — Мишустин

10:25 22.07.2020 Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Читайте также: Мишустин рассказал о борьбе с коронавирусом: проактивность и мобилизация

10:32 22.07.2020 Цифровизация является ключевым элементом для того, чтобы Россия вошла в число лидеров глобальной экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Подробности в материале: Цифровая трансформация позволит РФ войти в число мировых лидеров — Мишустин

10:33 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Об этом: Мишустин выразил соболезнования родным умерших от COVID-19

10:33 22.07.2020 Михаил Мишустин. duma.gov.ru

10:41 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что отказа от очного образования не будет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Мишустин: речи об отказе от традиционной формы образования не идет

10:41 22.07.2020 Российские вузы должны сосредоточиться на подготовке IT-специалистов, чтобы отвечать новым потребностям экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте также: В России простимулируют набор IT-специалистов — Мишустин

10:46 22.07.2020 Кризис на фоне коронавируса затронул всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в Госдуме. Подробности в материале: Мишустин: кризис затронул всех

10:51 22.07.2020 Антикризисные меры правительства носят последовательный и системный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Подробности в материале: Нашим приоритетом остаётся борьба с бедностью — Мишустин

10:52 22.07.2020 Правительство РФ поддерживает законопроект, регламентирующий дистанционную занятость. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Подробности в материале: Мишустин: закон об «удалёнке» простимулирует создание новых рабочих мест

10:58 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин видит перспективы развития контейнерных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о перспективах контейнерных перевозок

11:00 22.07.2020 Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Об этом: Правительство компенсирует расходы граждан России на отдых — Мишустин

11:06 22.07.2020 По итогам 2020 года параметры региональных бюджетов могут выйти за установленные соглашениями показатели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: Параметры бюджетов регионов нужно вернуть к устойчивому уровню — Мишустин

11:12 22.07.2020 Готовимся к «человеческому» направлению детей в школу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в Госдуме. Об этом: Мишустин: готовимся к нормальному 1 сентября

11:21 22.07.2020 На отчете правительства РФ. 22.07.2020 . duma.gov.ru.

11:22 22.07.2020 Решения по формату обучения в новом учебном году будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте также: «Готовимся к нормальному 1 сентября» — Мишустин о начале учебного года

11:26 22.07.2020 Госдума подготовила около 400 вопросов главе правительства РФ Михаилу Мишустину и рассчитывает на ответы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Подробности в материале: Госдума рассчитывает получить ответы Мишустина на 400 вопросов

11:29 22.07.2020 Система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: Российское здравоохранение готово новой волне коронавируса — Мишустин

11:33 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что пострадал от отсутствия «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Мишустин рассказал, как пострадал от отсутствия «гаражной амнистии»

11:34 22.07.2020 В настоящее время в России в разработку вакцин от коронавируса вовлечены 17 научных организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: Мишустин ждёт осенью российскую вакцину от коронавируса

11:55 22.07.2020 Существует огромный потенциал сотрудничества России с Белоруссией в рамках союзного договора, и до создания единого пространства осталось проработать не так много вещей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: «Немногое осталось, что надо обсудить» — Мишустин о сближении с Белоруссией

11:56 22.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил до конца 2020 года заслушать всех ключевых министров правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Госдума намерена до конца года заслушать всех ключевых министров

11:58 22.07.2020 Для России принципиально выполнение основных принципов развития Евразийского экономического союза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте также: Мишустин назвал «четыре столпа» сотрудничества в рамках ЕАЭС

12:09 22.07.2020 Отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Читайте подробнее: Мишустин объяснил необходимость отмены ЕНВД

12:16 22.07.2020 Задача расширения программы сельской ипотеки сформулирована главой российского правительства Михаилом Мишустиным совершенно верно. Другое дело, что сумма, которую планируется дополнительно выделить на эти цели, — мизерная. Что такое два миллиарда рублей для нашей страны в целом? Этих средств должно быть в десятки раз больше. Так считает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин: «За время карантинных мер интерес граждан России к жизни вне больших городов повысился. Многие невольно попробовали это и поняли, что такая жизнь не только возможна, но и полезна и для них самих, и для их детей…». Читайте подробнее: Михаил Демурин: «Нужно давать в разы больше денег на развитие села»

12:18 22.07.2020 На отчете правительства РФ. 22.07.2020 . duma.gov.ru.

12:21 22.07.2020 Регионы России уже и так выделяют субсидии гражданам на оплату жилищно-коммуниальных услуг, насколько это возможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме, комментируя возможность снижения критериев для получения поддержки гражданами по оплате ЖКУ. Читайте подробнее: Мишустин прокомментировал возможность дополнительных субсидий по ЖКУ

12:30 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин последовал совету лидера ЛДПР Владимира Жириновского и не говорит «нет» на вопрос или предложения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Подробности в материале: Мишустин признался, что следует совету Жириновского

12:35 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал неправдой данные экспертов о том, что медикам не доплачивают «коронавирусные» надбавки, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Об этом: Мишустин назвал неправдой невыплату медикам «коронавирусных»

12:43 22.07.2020 Средства, которые будут выплачены «Норникелем» из-за разлива топлива в Норильске, должны пойти на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае в районе аварии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Об этом: Мишустин предложил, как распорядиться штрафом «Норникеля» за разлив топлива

12:51 22.07.2020 Представление об огромном числе налоговых проверок в отношении бизнеса в России уже устарело. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Об этом: Мишустин опроверг миф об огромном количестве налоговых проверок в России

12:51 22.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о том, что Сергей Фургал намеревался писать заявление об отставке с поста губернатора по собственному желанию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Об этом: Жириновский: Фургал собирался писать заявление «по собственному желанию»

13:18 22.07.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы предостерег главу правительства РФ Михаила Мишустина от вовлечения граждан в «цифровое рабство», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте также: Миронов предостерег Мишустина от завлечения в «цифровое рабство»

13:21 22.07.2020 Михаил Мишустин. На отчете правительства РФ. 22.07.2020 . duma.gov.ru

13:25 22.07.2020 Богатство отдельных предпринимателей приносит необходимые доходы в бюджеты регионов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Подробности в материале: Мишустин: «Я радуюсь, когда кто-то богатеет»

13:29 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин обещает помощь врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Мишустин пообещал помощь Дегтярёву и звонок

13:35 22.07.2020 Проекты по ремонту здания Государственной думы можно представить правительству России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме. Подробности в материале: Мишустин ответил Жириновскому о ремонте здания Госдумы

13:42 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин согласен с необходимостью уходить от системы «средней зарплаты», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Об этом: Мишустин согласен отказаться от средних показателей по стране

14:33 22.07.2020 На отчете правительства РФ. 22.07.2020 . duma.gov.ru.

15:02 22.07.2020 Законопроект о «гаражной амнистии» находится в высокой степени готовности, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Читайте также: «Гаражная амнистия» в России продлится пять лет

15:58 22.07.2020 Сохранение традиционных форм обучения, а также создание эффективной правовой базы для дистанционной работы должны стать одними из ключевых приоритетов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев, комментируя ежегодный доклад председателя правительства Михаила Мишустина, сделанный им в Государственной думе РФ. Подробности в материале: Традиционное обучение должно быть приоритетным — глава госсобрания Башкирии

16:51 22.07.2020 Принятые поправки к Конституции — это основа для дальнейшего развития России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Володин: поправки к Конституции повысили роль парламента

18:52 22.07.2020 На отчете правительства РФ. 22.07.2020 . duma.gov.ru.

20:03 22.07.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов допустил, что на результатах ЕГЭ по химии сказалось дистанционное обучение, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Миронов: на ЕГЭ по химии сказалось дистанционное обучение