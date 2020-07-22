Москва, 22 июля, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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С апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов. Вместе с тем в июне было выдано 1,03 млн потребкредитов, что на 20,7% превышает показатель мая.

«Падение выдачи по потребительским кредитам во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным», — приводит ТАСС слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Он отметил, что банки применяют при кредитовании граждан консервативный подход. Потребкредиты получают клиенты с высоким значением персонального кредитного рейтинга.

Во всех российских регионах выдача кредитов сократилась. Лидируют по количеству выданных за квартал кредитов Москва, Московская область и Башкирия.