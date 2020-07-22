Оренбург, 22 июля, 2020, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбурге раскритиковали новый пешеходный переход. Активист ОНФ Дмитрий Болдырев на своей странице в соцсети отметил небезопасность переноса «зебры».

Дмитрий Болдырев Новый пешеходный переход в Оренбурге

"Глядя, как по-новому оборудован пешеходный переход на улице Терешковой к гимназии № 7, становится понятно, зачем чиновники, в основном имеющие отношение к направлению БКАД (безопасные и качественные автомобильные дороги), отправились на обучение в Сколково. Интересно, чем руководствовались разработчики проекта, неужели не понимали, что люди будут пользоваться «натоптанной тропой»», — недоумевает Болдырев.

Дмитрий Болдырев Перенос «зебры» вызвал недоумение у горожан

Он отметил, что теперь дети будут вынуждены идти непосредственно по проезжей части несколько метров, а с учетом плотного утреннего автомобильного потока — это небезопасно. Добавим, пешеходный переход перенесён и теперь с двух сторон упирается в дорожные ограждения.

Стоит отметить, чиновники мэрии Оренбурга во главе с градоначальником Владимиром Ильиных с 21 по 25 июля находятся в Москве. На базе школы управления Сколково они изучают программу для городских управленцев.

По данным пресс-службы городской администрации, участниками обучения стали 500 представителей 100 крупнейших городов России. Главам городов при постижении основ программы предстоит разработать проекты городской трансформации, реализацией которых они затем сами и займутся.