Барнаул, 22 июля, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых. Как сообщает сегодня, 22 июля, официальный сайт региона, находиться дома граждане старше 65 лет будут с 26 июля по 22 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

Работающим пенсионерам на период карантина выдадут электронные листки нетрудоспособности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, растёт число тяжелобольных с SARS-CoV-2: ух уже 112 (+17 за сутки) человек, подключены к аппаратам ИВЛ — 33 (+6 за сутки).