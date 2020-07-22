Шушенский район, Красноярский край, 22 июля, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Специалисты-дендрологи намерены уточнить возраст одной из самых старых сосен в национальном парке «Шушенский бор», которая, по местной легенде, «видела» ещё Владимира Ленина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, дерево растёт возле озера Перово, рядом с шалашом, где любил во время ссылки отдыхать вождь мирового пролетариата.

Пресс-служба национального парка «Шушенский бор» Сосна в нацпарке «Шушенский бор»

Как отмечается, в то время лес вокруг села Шушенское был вырублен крестьянами, сохранившись лишь в окрестностях Журавлиной горки и озера Перово. Поэтому Владимир Ильич приходил именно сюда прогуливаться как в одиночестве, так и с единомышленниками, крестьянами, а также своей женой Надеждой Крупской.

«Она не только часто бывала в шалаше, но и впоследствии помогала воссоздать его точный облик своими чертежами для реставрации. А описанная выше сосна росла прямо у тропинки к шалашу, находясь от него в ста метрах. Конечно, молодая пара не могла еще отдыхать в тени этого дерева, поскольку размером оно было с черемуху, однако вполне вероятно, что она «видела Ильича», даже если сама оставалась им незамеченной», — отметили в нацпарке.

В ходе исследования специалисты выяснили размеры дерева. В обхват сосна составила 282 см, в высоту — 27 метров. Для определения точного возраста буравом Пресслера отобрали керны с четырёх сторон. Как отмечается, по итогам исследований сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.