Вашингтон, 21 июля, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Министерство обороны США не вводило свои подразделения в город Портленд штата Орегон, и они не участвовали в пресечении беспорядков, заявил 21 июля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

(сс) Anthony Crider Полицейский обеспечивает порядок на марше протеста в США

«Могу вам сказать абсолютно точно, что никакие силы Министерства обороны не перебрасывались в Портленд, не находятся в процессе переброски сейчас, и мы не рассматриваем возможность их переброски», — цитирует его слова агентство ТАСС.

По его словам, впечатление об использовании войск создалось из-за того, что сотрудники иных федеральных силовых структур, развёрнутых в городе, используют форму одежды, внешне похожую на военную униформу.

Напомним, представители Демократической партии и власти штата Орегон ранее потребовали от президента США Дональда Трампа вывести федеральных силовиков из города Портленд, на улицах которого более 50 суток продолжаются беспорядки и погромы.

Мэр города и губернатор штата обвинили Трампа в использовании против участников акций протеста и беспорядков «тайной полиции».