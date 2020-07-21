Вашингтон, 21 июля, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Российскую Федерацию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие и отказаться от создания крылатых ракет с ядерной силовой установкой, способных нести ядерное оружие. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По словам Биллингсли такого оружия, как крылатые ракеты с ядерной силовой установкой просто не должно существовать на Земле.

«Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня», — сказал он.

Также Биллингсли заявил, что поднимал этот вопрос на встрече с российскими коллегами.

«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», — отметил он.

Что касается американского гиперзвукового оружия, то оно будет якобы иметь обычное оснащение, и их нацелят на Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы уравновесить мощь Китайской Народной Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия вынужденно пошла на модернизацию своего стратегического вооружения, так как власти США последовательно разорвали почти все договоры о контроле над вооружениями. Именно США несколько лет назад первыми объявили о плане по модернизации своего ядерного арсенала. России пришлось отвечать на эти вызовы.