ЕС призвал отказаться от планов военного вторжения в Ливию
Брюссель, 21 июля, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Военное вмешательство в дела Ливии со стороны недопустимо, говорится в опубликованном 21 июля заявлении внешнеполитической службы Европейского союза.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ливия
Брюссель отмечает, что проблема войны в Ливии должна быть урегулирована исключительно мирным путём.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский МИД осудил принятое соседним с Ливией Египтом решение допустить военное вторжение на территорию других стран.