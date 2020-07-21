Брюссель, 21 июля, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Военное вмешательство в дела Ливии со стороны недопустимо, говорится в опубликованном 21 июля заявлении внешнеполитической службы Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Брюссель отмечает, что проблема войны в Ливии должна быть урегулирована исключительно мирным путём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский МИД осудил принятое соседним с Ливией Египтом решение допустить военное вторжение на территорию других стран.