Вашингтон, 21 июля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. США обращаются к мировому сообществу с призывом объединиться для борьбы с «угрозой, исходящей от Коммунистической партии Китая», заявил 21 июля в Лондоне глава американского Госдепа Майк Помпео.

U.S. Department of State Пресс-конференция Майка Помпео с главой МИД Британии Домиником Раабом. 21 июля 2020 года, Лондон

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Раабом.

«Мы хотим, чтобы каждая нация, имеющая понимание свободы и демократии… осознала угрозу, которая исходит от Коммунистической партии Китая, чтобы они работали вместе и по отдельности над восстановлением того, что по праву принадлежит нам», — сказал Помпео.

При этом он обвинил Китай в том, что он «бесчестным образом воспользовался кризисом с коронавирусом».

«Мы хотим, чтобы каждая страна приняла участие в борьбе с усилиями КПК в любой плоскости… Мы надеемся, что сможем построить коалицию, понимающую эту угрозу и коллективными усилиями убедить КПК в том, что её поведение не отвечает интересам Китая», — сказал глава Госдепа США.