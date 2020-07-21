Санкт-Петербург, 21 июля, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге реализован проект по привлечению будущих студентов с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ) AI Билайн Бизнес. Такая система была запущена в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В то время, когда приемная комиссия СПбПУ осуществляет свою деятельность, ИИ Билайн AI обращается к школьникам старших классов и выпускникам вузов во всех регионах России, которые в течение этого года делали онлайн запросы на тему поступления в высшие учебные заведения, особенно по направлениям «информационная безопасность», «математика и механика», «нанотехнологии и наноматериалы». Аналогичные обращения делаются и к родителям выпускников. Целевая аудитория подбирается путём анализа данных абонентов самого Билайна и его партнёров, при этом анализируются интересы и предпочтения пользователей и данные об их геолокации.

Билайн AI разработан для «умного маркетинга» и автоматически запускает рекламные кампании через информационные системы Google, Yandex, MyTarget, Facebook и прочие, а также через собственные сервисы и приложения — SMS, PUSH, голосовые звонки, «Мой Билайн».

Предполагается, что ИИ Билайн поможет привлечь мотивированных и перспективных абитуриентов. Пока не понятно, дойдет ли дело до принятия решения о зачислении абитуриента на основании анализа данных Билайн AI.

СПбПУ — один из престижнейших вузов России. В 2020 году он готов принять более 5000 студентов-бюджетников, в том числе и на такие популярные специальности, как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Мехатроника и робототехника».