Киев, 21 июля, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке. Глава государства распространил видеозапись, произнеся на ней то, что желал услышать злоумышленник.

Цитата из видео facebook.com zelenskiy95 Владимир Зеленский выполнил требования террориста

«Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», — говорит Зеленский в коротком видеоролике.

«Земляне» — резонансный документальный фильм, повествующий о проблеме эксплуатации животных людьми. Ранее подозреваемый Максим Кривош пожелал, чтобы президент призвал всех смотреть эту картину. Кроме этого, он потребовал, чтобы представители украинской власти и элиты опубликовали видеоролики с признанием себя «террористами в законе».

Напомним, ранее в офисе президента Украины сообщили, что захвативший заложников в Луцке освободил трёх человек после личного разговора с Владимиром Зеленским.