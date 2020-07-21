Москва, 21 июля, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В социальных сетях распространили фотокопию уведомления, в котором говорится о сокращении должности «водитель троллейбуса» в филиале Восточный ГУП «Мосгортранс». Предприятие обслуживает пассажиров на территории Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В соответствии с приказом филиала Восточный ГУП «Мосгортранс» от 30.06.2020 г. «Об оптимизации организационной структуры филиала ГУП Восточный ГУП «Мосгортранс», а также согласно части второй статьи 180 Трудового кодекса РФ сообщаю Вам о том, что занимаемая Вами должность Водитель троллейбуса регулярных городских маршрутов 6 разряда подлежит сокращению с 1 октября 2020 года», — написано в документе, копию которого разместили в группе «Москвичи за троллейбус (МЗТ)».

Под текстом стоит печать филиала Восточного ГУП «Мосгортранс» и подпись от лица директора филиала Е. А. Киселева.

Ранее власти Москвы заверяли в отсутствии намерений проводить сокращения водителей общественного транспорта.