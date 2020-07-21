Тула, 21 июля, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Конкурсный набор на целевое обучение в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) по программам бакалавриата в 2020 году объявило правительство Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области МГИМО

Регион направит победителей конкурса на обучение по квоте целевого приема на специальности «Государственное и муниципальное управление» (одно место), «Международные отношения» (два места), «Экология и природопользование» (одно место).

Для участия в конкурсе необходимо иметь гражданство РФ, проживать на территории Тульской области. Участие в конкурсе могут принимать выпускники средних школ и профессиональных учебных заведений 2020 года, претендующие на получение высшего образования впервые. Средний балл за последние два года обучения должен быть не менее 4,0, оценки по профильным предметам для выбранного направления подготовки, изучавшимся в школе или на первом-втором курсах в организациях среднего профессионального образования — «хорошо» и «отлично».

Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо представить в правительство Тульской области с 22 по 28 июля включительно установленный пакет документов.

Сам конкурс будет проводиться на основании представленных документов, результатов ЕГЭ, а также в ходе индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии. Значимым критерием отбора является ориентированность претендентов на работу в органах исполнительной власти Тульской области, уточнили в пресс-службе.

С победителями конкурса до 6 августа 2020 года будут заключены договоры о целевом обучении. По окончании обучения выпускники будут приняты на работу в органы исполнительной власти Тульской области на должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.