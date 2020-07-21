Москва, 21 июля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. На протяжении трех сезонов Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» Давид Азарян становится медалистом по направлению «Машиностроение»: в 2018 году он завоевал золото, в 2019 и 2020 — серебро. Впервые став дипломантом в 2018 году, Давид получил льготы при поступлении в магистратуру Университета ИТМО и переехал из Волгограда в Санкт-Петербург. Сегодня молодой человек является соавтором 18 статей и обладателем шести патентов. Медалист поделился с корреспондентом ИА REGNUM опытом участия в «Я — профессионал» и рассказал о своих изобретениях.

Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Давид Азарян

Давид, расскажите, как Вам удается третий год подряд выдерживать большую конкуренцию и входить в тройку лидеров олимпиады по машиностроению?

Всё дело в том, что я не стараюсь обогнать других, а просто занимаюсь любимым делом. Постоянная практика и работа над интересными проектами по специальности оттачивают моё мастерство.

Как, на Ваш взгляд, изменилась олимпиада за прошедшие три сезона?

Я принимал участие в олимпиаде с её основания и был свидетелем того, как она развивалась. Добавлялись новые направления, зимние школы, новые площадки для очного участия, также увеличивался уровень организации мероприятия — всё это способствовало росту числа участников и, соответственно, конкуренции; вырос и престиж олимпиады.

Золотая медаль 2018 года помогла Вам поступить в магистратуру ИТМО и переехать в Санкт-Петербург. Какими были для Вас эти два года учебы?

В этом году я окончил Университет ИТМО с красным дипломом. Это однозначно один из лучших университетов, где учиться было не столько тяжело, сколько интересно. Впечатления от проведенного там времени только положительные.

В качестве магистерской работы Вы занялись разработкой устройства для сбивания сосулек. Как Вам пришла в голову идея этого проекта?

Как у настоящего изобретателя, у меня есть специальный блокнот с идеями и наработками. Иногда идея развивается и преобразуется в прототип практически мгновенно, а иногда проходит несколько лет, прежде чем устройство выйдет на рынок. Так произошло с устройством для сбивания сосулек. Идея его создания началась с изучения эффекта механического заклинивания на кафедре теоретической механики ВолгГТУ. Это явление лежит в основе способа перемещения робота для сбивания сосулек.

Работает устройство так: на крыше здания устанавливаются датчики, отслеживающие изменение погоды. Когда датчики сигнализируют о соответствующих погодных условиях, робот автоматически начинает работу по предотвращению образования сосулек. Он перемещается по натянутому тросу и сбивает ножом сосульки с карниза, пока они не стали слишком длинными. Трос натянут параллельно карнизу, с двух сторон он заходит в специальные конструкции, напоминающие скворечники, где робот находится большую часть времени. Это помогает защитить устройство от снега и дождя, не снимая с крыши.

Сейчас я временно приостановил работу над устройством, так как на некоторые вопросы ответы найти не удалось. Возможно, в ближайшем будущем я вернусь к этой проблеме, полностью переосмыслив её.

А в качестве магистерской работы я решил взять другой не менее интересный проект — устройство для дозирования крупнофракционных овощей. Устройство уникально тем, что использует совершенно новый принцип дозирования, что позволяет обеспечить хороший уровень точности при высокой производительности. Уверен, что после пандемии спрос на упакованные овощи вырастет.

Помимо олимпиады «Я — профессионал», Вы стали победителем Всероссийского конкурса «Моя страна — Моя Россия», который также является проектом АНО «Россия — страна возможностей». Как Вы считаете, студентам важно участие в профильных проектах и конкурсах?

Конечно, в студенческие годы нужно пробовать свои силы в самых разнообразных конкурсах!

Я сам участвовал во множестве олимпиад, но все они были связаны с моей профессией. Конкурс «Моя страна — Моя Россия» ориентирован на социально значимые проекты, поэтому в нем участвовали представители разных специальностей, например, программисты, ветеринары, юристы. Я сомневался насчет участия в этом конкурсе, так как для меня формат был необычным. Однако, поборов сомнения, я зарегистрировался. А когда через месяц со мной связались и пригласили на очный финальный этап, я открыл для себя другой мир.

Что мотивирует Вас пробовать свои силы в профессиональных конкурсах?

Участие в конкурсах и олимпиадах позволяет мне оставаться в тонусе, работать над интересными проектами, будь то разработка футуристических устройств или социально-ориентированных технологий. Именно на таких мероприятиях я ищу единомышленников и просто талантливых инженеров для дальнейшего сотрудничества.

Расскажите о своих карьерных планах на ближайшее будущее. Чем Вы хотели бы заниматься в ближайшие несколько лет?

После окончания магистратуры я собираюсь получить практический опыт работы на передовой машиностроения и роботостроения, потому что именно этих знаний мне не хватало для того, чтобы превратить свои изобретения в готовые изделия. Сейчас наступило время, когда нужно пробовать себя в разных проектах, учиться у профессионалов и мастеров своего дела тому, о чем не рассказывают в университетах. Через несколько лет я, скорее всего, продолжу обучение в аспирантуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из крупнейших студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.